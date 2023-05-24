OPPO представила складной смартфон Find N2 Flip в России

Компания OPPO объявила об официальном старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России. Смартфон получил большой вертикальный внешний экран диаметром 3.26 дюйма и основной 6.8-дюймовый E6 AMOLED экран с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора используется процессор Dimensity 9000+.

По словам представителей бренда, Find N2 Flip не имеет зазоров при закрытии, что не даёт пропускает внутрь пыль и мелкие частицы. Согласно проведенным тестам TÜV Rhineland, смартфон прошел проверку на 400 000 сгибаний и разгибаний. Это эквивалентно открыванию и закрыванию смартфона около 100 раз в день в течение более десяти лет.

OPPO Find N2 Flip уже доступен в сиреневом и черном цветах. Стоимость модели с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной памяти составляет 89 999 рублей.