OPPO представила Pad 4 Pro — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Elite

OPPO провела в Китае большую презентацию, на которой представила смартфоны Find X8 Ultra, Find X8s и Find X8s+, а также первый в мире планшет на чипе Qualcoom Snapdragon 8 Elite — Pad 4 Pro.

OPPO Pad 4 Pro получил 13,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3392×2400 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. За автономность планшета отвечает батарея на 12 140 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Габариты — 289,61×209,66×5,97 мм, вес — 675 г

Кроме того, новинка получила 8/12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256/512 ГБ постоянной памяти UFS 4.0, основную камеру на 13 Мп с автофокусом, 8-мегапиксельную фронталку и восемь динамиков.

Старт продаж в Китае назначен на 16 апреля. Цены следующие:

OPPO Pad 4 Pro (8/256 ГБ) — 3299 юаней (~38 000 рублей)

OPPO Pad 4 Pro (12/256 ГБ) — 3599 юаней (~41 500 рублей)

OPPO Pad 4 Pro (12/512 ГБ) — 3899 юаней (~45 000 рублей)

OPPO Pad 4 Pro (16/512 ГБ) — 4099 юаней (~47 300 рублей)