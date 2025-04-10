OPPO представила смартфоны Find X8s и Find X8s+

Помимо OPPO Find X8 Ultra, сегодня в Китае были представлены две более простые модели — это Find X8s и Find X8s+.
OPPO Find X8s — это компактная версия базового Find X8 (обзор), которая получила плоский AMOLED-экран диагональю 6,32 дюйма. Новинка является прямым конкурентом Vivo X200 Pro mini (обзор), вышедшего осенью 2024 года.
Что касается Find X8s+, то это улучшенная версия Find X8. Она получила 6,59-дюймовый экран, батарею на 6000 мАч и новый процессор MediaTek Dimensity 9400+. Более подробные характеристики Find X8s и Find X8s+ представлены в таблице ниже.
Характеристики OPPO Find X8s и Find X8s+
|OPPO Find X8s
|OPPO Find X8s+
|Габариты
|150,59×71,82×7,73 / 7,79 мм, 179 г
|157,53×74,51×7,95 мм, 198 г
|Дисплей
|6,32 дюймов, AMOLED, 2640×1216, 460 ppi, до 120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 3840, стекло OPPO Crystal Shield
|6,59 дюймов, AMOLED, 2760×1256, 460 ppi, до 120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 3840, стекло OPPO Crystal Shield
|Процессор
|MediaTek Dimensity 9400+
|ОЗУ
|12/16 ГБ LPDDR5X
|Память
|256/512/1024 ГБ UFS 4.0
|Батарея
|5700 мАч, поддержка проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт, реверсивной 10 Вт
|6000 мАч, поддержка проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт, реверсивной 10 Вт
|Камеры
|Основная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; перископ — 50 Мп, f/2.8, 3,5-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 32 Мп, f/2.4
|Основная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; перископ — 50 Мп, f/2.6, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 32 Мп, f/2.4
|Безопасность
|IP68/69, оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание по лицу
|ОС
|ColorOS 15 (Android 15)
|Связь
|Wi-Fi 7, LTE, 5G, Bluetooth 5.4 LE, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, две nanoSIM-карты
Цены на OPPO Find X8s и Find X8s+
В продажу обе новинки поступят уже 16 апреля. Цены на Find X8s и Find X8s+ следующие:
- OPPO Find X8s (12/256 ГБ) — 4199 юаней (~48 500 рублей)
- OPPO Find X8s (12/512 ГБ) — 4699 юаней (~54 200 рублей)
- OPPO Find X8s (16/256 ГБ) — 4399 юаней (~50 700 рублей)
- OPPO Find X8s (16/512 ГБ) — 4999 юаней (~57 700 рублей)
- OPPO Find X8s (16/1024 ГБ) — 5499 юаней (~63 500 рублей)
- OPPO Find X8s+ (12/256 ГБ) — 4199 юаней (~48 500 рублей)
- OPPO Find X8s+ (12/512 ГБ) — 4699 юаней (~54 200 рублей)
- OPPO Find X8s+ (16/512 ГБ) — 4999 юаней (~57 700 рублей)
- OPPO Find X8s+ (16/1024 ГБ) — 5499 юаней (~63 500 рублей)
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