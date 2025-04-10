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OPPO представила смартфоны Find X8s и Find X8s+

Компактный конкурент Vivo X200 Pro mini и его увеличенная версия.

Помимо OPPO Find X8 Ultra, сегодня в Китае были представлены две более простые модели — это Find X8s и Find X8s+.

OPPO Find X8s — это компактная версия базового Find X8 (обзор), которая получила плоский AMOLED-экран диагональю 6,32 дюйма. Новинка является прямым конкурентом Vivo X200 Pro mini (обзор), вышедшего осенью 2024 года.

OPPO Find X8s и OPPO Find X8s+

Что касается Find X8s+, то это улучшенная версия Find X8. Она получила 6,59-дюймовый экран, батарею на 6000 мАч и новый процессор MediaTek Dimensity 9400+. Более подробные характеристики Find X8s и Find X8s+ представлены в таблице ниже.

Характеристики OPPO Find X8s и Find X8s+

 OPPO Find X8sOPPO Find X8s+
Габариты150,59×71,82×7,73 / 7,79 мм, 179 г157,53×74,51×7,95 мм, 198 г
Дисплей6,32 дюймов, AMOLED, 2640×1216, 460 ppi, до 120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 3840, стекло OPPO Crystal Shield6,59 дюймов, AMOLED, 2760×1256, 460 ppi, до 120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 3840, стекло OPPO Crystal Shield
ПроцессорMediaTek Dimensity 9400+
ОЗУ12/16 ГБ LPDDR5X
Память256/512/1024 ГБ UFS 4.0
Батарея5700 мАч, поддержка проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт, реверсивной 10 Вт6000 мАч, поддержка проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт, реверсивной 10 Вт
КамерыОсновная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; перископ — 50 Мп, f/2.8, 3,5-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 32 Мп, f/2.4Основная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; перископ — 50 Мп, f/2.6, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 32 Мп, f/2.4
БезопасностьIP68/69, оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание по лицу
ОСColorOS 15 (Android 15)
СвязьWi-Fi 7, LTE, 5G, Bluetooth 5.4 LE, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, две nanoSIM-карты
OPPO Find X8s и OPPO Find X8s+

Цены на OPPO Find X8s и Find X8s+

В продажу обе новинки поступят уже 16 апреля. Цены на Find X8s и Find X8s+ следующие:

  • OPPO Find X8s (12/256 ГБ) — 4199 юаней (~48 500 рублей)
  • OPPO Find X8s (12/512 ГБ) — 4699 юаней (~54 200 рублей)
  • OPPO Find X8s (16/256 ГБ) — 4399 юаней (~50 700 рублей)
  • OPPO Find X8s (16/512 ГБ) — 4999 юаней (~57 700 рублей)
  • OPPO Find X8s (16/1024 ГБ) — 5499 юаней (~63 500 рублей)
  • OPPO Find X8s+ (12/256 ГБ) — 4199 юаней (~48 500 рублей)
  • OPPO Find X8s+ (12/512 ГБ) — 4699 юаней (~54 200 рублей)
  • OPPO Find X8s+ (16/512 ГБ) — 4999 юаней (~57 700 рублей)
  • OPPO Find X8s+ (16/1024 ГБ) — 5499 юаней (~63 500 рублей)
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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