OPPO представила смартфоны Find X8s и Find X8s+

Помимо OPPO Find X8 Ultra, сегодня в Китае были представлены две более простые модели — это Find X8s и Find X8s+.

OPPO Find X8s — это компактная версия базового Find X8 (обзор), которая получила плоский AMOLED-экран диагональю 6,32 дюйма. Новинка является прямым конкурентом Vivo X200 Pro mini (обзор), вышедшего осенью 2024 года.

OPPO Find X8s и OPPO Find X8s+

Что касается Find X8s+, то это улучшенная версия Find X8. Она получила 6,59-дюймовый экран, батарею на 6000 мАч и новый процессор MediaTek Dimensity 9400+. Более подробные характеристики Find X8s и Find X8s+ представлены в таблице ниже.

Характеристики OPPO Find X8s и Find X8s+

OPPO Find X8s OPPO Find X8s+ Габариты 150,59×71,82×7,73 / 7,79 мм, 179 г 157,53×74,51×7,95 мм, 198 г Дисплей 6,32 дюймов, AMOLED, 2640×1216, 460 ppi, до 120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 3840, стекло OPPO Crystal Shield 6,59 дюймов, AMOLED, 2760×1256, 460 ppi, до 120 Гц, тач 240 Гц, ШИМ 3840, стекло OPPO Crystal Shield Процессор MediaTek Dimensity 9400+ ОЗУ 12/16 ГБ LPDDR5X Память 256/512/1024 ГБ UFS 4.0 Батарея 5700 мАч, поддержка проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт, реверсивной 10 Вт 6000 мАч, поддержка проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт, реверсивной 10 Вт Камеры Основная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; перископ — 50 Мп, f/2.8, 3,5-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 32 Мп, f/2.4 Основная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, OIS; широкоугольная — 50 Мп, f/2.0, 120 градусов, автофокус; перископ — 50 Мп, f/2.6, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 32 Мп, f/2.4 Безопасность IP68/69, оптический сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание по лицу ОС ColorOS 15 (Android 15) Связь Wi-Fi 7, LTE, 5G, Bluetooth 5.4 LE, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, NFC, две nanoSIM-карты

OPPO Find X8s и OPPO Find X8s+

Цены на OPPO Find X8s и Find X8s+

В продажу обе новинки поступят уже 16 апреля. Цены на Find X8s и Find X8s+ следующие:

OPPO Find X8s (12/256 ГБ) — 4199 юаней (~48 500 рублей)

OPPO Find X8s (12/512 ГБ) — 4699 юаней (~54 200 рублей)

OPPO Find X8s (16/256 ГБ) — 4399 юаней (~50 700 рублей)

OPPO Find X8s (16/512 ГБ) — 4999 юаней (~57 700 рублей)

OPPO Find X8s (16/1024 ГБ) — 5499 юаней (~63 500 рублей)

OPPO Find X8s+ (12/256 ГБ) — 4199 юаней (~48 500 рублей)

OPPO Find X8s+ (12/512 ГБ) — 4699 юаней (~54 200 рублей)

OPPO Find X8s+ (16/512 ГБ) — 4999 юаней (~57 700 рублей)

OPPO Find X8s+ (16/1024 ГБ) — 5499 юаней (~63 500 рублей)