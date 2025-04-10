Представлен OPPO Find X8 Ultra — топовые камеры и мощное «железо»

В Китае состоялась презентация нового флагманского смартфона OPPO Find X8 Ultra. Естественно, ключевыми фишками новинки стали топовые камеры и мощное «железо».

Find X8 Ultra получил 6,82-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3168×1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц и максимальной яркостью 1600 нит.

«Под капотом» расположились топовый 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. За автономность отвечает аккумулятор на 6100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной 10 Вт.

Что касается фото- и видеовозможностей, то арсенал у OPPO Find X8 Ultra следующий:

Основная камера — 50 Мп, Sony LYT-900, 1/1″, f/1.8, 23 мм, OIS

Широкоугольная камера — 50 Мп, Samsung JN5, 1/2,76», f/2.0, 14 мм, 120 градусов, автофокус, макро

Перископ — 50 Мп, Sony LYT700, 1/1,56″, f/2.1, 3-кратный оптический зум (70 мм), OIS

Перископ — 50 Мп, Sony LYT600, 1/1,953″, f/3.1, 6-кратный оптический зум (135 мм), OIS

Фронтальная камера — 32 Мп, f/2.4, ЭФР 21 мм

Смартфон получил сенсорную кнопку управления камерой и кнопку действия вместо переключателя беззвучного режима, как в современных iPhone. На последнюю можно назначить различные действия: запуск камеры, фонарика, диктофона, скриншот и т.д. Кроме того, корпус Find X8 Ultra защищен от воды и пыли по стандартам IP68/69.

Старт продаж в Китае намечен на 16 апреля. Стоимость новинки следующая:

OPPO Find X8 Ultra (12/256 ГБ) — 6499 юаней (~74 700 рублей)

OPPO Find X8 Ultra (16/512 ГБ) — 6999 юаней (~80 500 рублей)

OPPO Find X8 Ultra (12/256 ГБ) — 7999 юаней (~91 700 рублей)