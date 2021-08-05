Oppo показала новую подэкранную камеру

Компания Oppo показала обновление своей подэкранной камеры для смартфона. Как утверждается, она делает более качественные фотографии и не выделяется на дисплее.

Для обработки снимков используются новые программные алгоритмы. Они корректируют фото, обеспечивают повышение качества цветопередачи и чёткости. Пока что компания продемонстрировала только один образец видео, которое якобы было снято с использованием новой технологии камеры, и оно действительно выглядит неплохо.

А так выглядит фото:

Утверждается, что плотность пикселей над камерой будет такой же, как и на остальном экране — 400 DPI.

При этом пока что компания не представила смартфон с новой камерой, потому сложно сказать, насколько хорошим будет качество съёмки в реальных условиях. Также не сообщается, когда анонс может состояться.

С другой стороны, Xiaomi уже показала свою версию такой камеры.