Digital Chat Station опубликовал ключевые спецификации новинок OPPO, а также рассказал об уникальном аксессуаре, который получат смартфоны.
Редакция The GEEK сегодня в 12:14
Характеристики OPPO Reno 16 и Reno 16 Pro раскрыты до анонса

Инсайдер Digital Chat Station сообщил подробности о характеристиках будущей линейки смартфонов OPPO Reno 16.

По его данным, OPPO Reno 16 и Reno 16 Pro получат ряд общих характеристик. Среди них:

  • Основная 200-Мп камера на базе сенсора Samsung HP5 (1/1.56″);
  • 50-Мп перископ и 50-Мп широкоугольная камера;
  • Быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт;
  • Металлическая рама.
OPPO открыла предзаказы на Reno 16 и Reno 16 Pro до анонса

Различия между моделями будут заключаться в производительности, экранах и аккумуляторах. Базовый Reno 16 получит 6,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K, аккумулятор на 6700 мАч и процессор Dimensity 8550.

Reno 16 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном 1.5K, батареей на 7000 мАч и чипом Dimensity 9500s. Дополнительно старшая модель будет поддерживать 50-Вт беспроводную зарядку.

Кроме того, OPPO готовит аксессуар в виде дополнительного внешнего дисплея, который подключается к смартфону через USB-C. Его можно использовать для съемки селфи на основную камеру.

