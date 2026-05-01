Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus и Nothing повысили цены на смартфоны

В Индии сразу несколько крупных производителей смартфонов повысили цены на свои устройства на 1-5 тыс. индийских рупий.
Так, на одном из ключевых рынков ценники выросли следующим образом:
- Samsung Galaxy M36, F36, M17, M06 и F06 — на 1-2 тыс. рупий (~800-1600 рублей);
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 Pro+ — на 2 тыс. рупий (~1600 рублей);
- Realme C71, 15x, 15T, C85, 16 Pro и 16 Pro+ — на 1 тыс. рупий (~800 рублей);
- OnePlus 15 и 15R — на 2-6 тыс. рупий (~1600-5000 рублей);
- Nothing Phone (3a) Lite, Phone (4a) и Phone (4a) Pro — на 3-5 тыс. рупий (~2400-4000 рублей).
Ключевой причиной роста цен стал кризис памяти. Ранее OPPO, OnePlus, Vivo и iQOO повысили цены на смартфоны в Китае.