Oppo может выпустить собственный процессор

Компания Oppo, судя по всему, взялась за разработку собственного процессора. Ранее производитель упоминал Oppo M1, который фигурировал как сопроцессор. Но, видимо, компания замахнулась на большее.

Сейчас появилась информация, что этот проект носит рабочее название Mariana Project. В этом нелегком деле Oppo помогают ее друзья-компании Realme и OnePlus. Можно предположить, что в таком случае, с выходом собственного процессора вся техно-троица переведет свои устройства на новую платформу.

Подробностей о характеристиках Mariana Project нет. Сможет ли процессор от Oppo конкурировать с последним SoC Snapdragon 865 — огромный вопрос. Например, Samsung тоже имеет собственную платформу Exynos, но последние флагманы она выпустила именно на Snapdragon 865.