Стала известна возможная дата выхода серии OPPO Reno 15

В сети появился неподтвержденный постер с датой презентации.

Компания OPPO может представить серию смартфонов Reno 15 через полторы недели — 17 ноября. Соответствующий постер опубликовали на площадке Weibo, однако его подлинность пока не подтверждена.

Ожидается, что официальная дата выхода серии OPPO Reno 15 будет объявлена после распродажи Double Eleven (11 ноября).

По слухам, в линейку войдут три модели: базовая, Pro и Mini. Они получат плоские экраны с диагоналями 6.59”, 6.78” и 6.31” соответственно. Но индийский инсайдер Йогеш Брар отмечает, что флагманом серии станет Reno 15 Pro Max.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
