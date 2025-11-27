«Неубиваемый» OPPO A6 Pro вышел в России. Обещают максимальную защиту, проверяем сами

В России стартовали продажи OPPO A6 Pro. Компания делает ставку на выносливость устройства и указывает три уровня защиты: IP66, IP68 и IP69. По официальным данным, модель должна выдерживать давление струй воды, полное погружение и повышенные нагрузки при высокой и низкой температуре.

У смартфона аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, заявлена быстрая зарядка 80 Вт и ресурс в пять лет без заметной деградации батареи. Устройство позиционируется как вариант для активного использования, где важна стабильность и защита корпуса.

Первое испытание уже опубликовано в личном Telegram-канале главного редактора Богдана Дегтярева. Смартфон прошёл водную процедуру без сбоев, а впереди расширенный краш-тест.

Полный обзор появится на сайте позже.