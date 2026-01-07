Realme возвращается в OPPO в качестве суббренда | The GEEK
Новости

Realme возвращается в OPPO в качестве суббренда

Изменения связаны с повышением эффективности использования ресурсов материнской компании.
Редакция The GEEK сегодня в 11:53

Компания Realme вновь присоединяется к OPPO в качестве суббренда. По информации китайского ресурса Lei Feng Network, цель — усилить совместную работу команд и эффективнее использовать внутренние ресурсы.

По новой структуре OPPO остаётся главным брендом, а OnePlus и Realme выступают как два суббренда с разными рыночными стратегиями. Основатель и генеральный директор Realme Скай Ли будет отвечать за работу своего суббренда в целом, а Ли Цзе продолжит руководить OnePlus в Китае.

Ожидается, что с возвращением Realme и OnePlus ресурсы OPPO будут лучше интегрированы, а основной бренд и суббренды смогут действовать более скоординировано.

Кроме того, Realme полностью подключат к сети послепродажного обслуживания OPPO. Это должно повысить качество сервиса и сделать его более доступным для пользователей, особенно в ключевых странах. При этом выпуск новых смартфонов будет идти по плану, а позиционирование Realme на рынке не изменится.

Стоит напомнить, что несколько лет назад Realme отделилась от OPPO и стала отдельной компанией. Сейчас же бренд возвращается в экосистему материнской компании, чтобы вместе укреплять позиции на рынке.

Комментарии в Телеграм

