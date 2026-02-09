Доступные смартфоны OPPO A6 4G и A6x 4G с большими батареями вышли в России

9 февраля компания OPPO представила на российском рынке новые смартфоны OPPO A6 4G и OPPO A6x 4G. Основной упор в новинках сделан на долгую работу без подзарядки, защиту и яркий дизайн.

Смартфоны оснащены яркими дисплеями с частотой обновления 120 Гц и работают на процессоре Snapdragon 685 4G. Для защиты от перегрева используется система охлаждения SuperCool VC с испарительной камерой площадью 3 900 мм².

За автономность в OPPO A6 отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, а в A6x — 6100 мАч. По заявлению производителя, батареи сохраняют более 80% ёмкости даже после 1 800 циклов зарядки (3-5 лет). Оба устройства поддерживают быструю проводную зарядку.

Кроме того, OPPO A6 имеет защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69, а OPPO A6x — IP64.

OPPO A6

OPPO A6x

Новинки уже поступили в продажу на маркетплейсах и в магазинах электроники. OPPO A6 доступен в оттенках «Синий» и «Золотистый», OPPO A6x 4G — «Голубой» и «Фиолетовый». Цены: