OPPO Reno 15 Pro Max выйдет на глобальный рынок

Но, по слухам, есть нюанс.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:26

OPPO подала на регистрацию в базы международных регуляторов сразу несколько смартфонов новой серии Reno 15, в том числе Reno 15 Pro Max.

Линейка Reno 15 на глобальном рынке будет включать четыре модели:

  • OPPO Reno 15 (CPH2825);
  • OPPO Reno 15F (CPH2801);
  • OPPO Reno 15 Pro (CPH2813);
  • OPPO Reno 15 Pro Max (CPH2811).

По словам инсайдера Digital Chat Station, глобалка Reno 15 Pro Max будет аналогична китайскому Reno 15 Pro.

Напомним, в Китае OPPO Reno 15 и Reno 15 Pro вышли 17 ноября. Основными отличиями смартфонов стали габариты, экраны и аккумуляторы.

id·215439·20251128_1836
