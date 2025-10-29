ColorOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OPPO | The GEEK
ColorOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OPPO

Началось глобальное развёртывание ОС.

OPPO начала глобальное развёртывание своей новой фирменной оболочки ColorOS 16 на базе Android 16. Ранее система стала доступна пользователям в Китае, а теперь обновление получают устройства бренда по всему миру, включая Россию.

Что нового в ColorOS 16?

Представлена ColorOS 16 — «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26 и новые ИИ-функции

Оболочка получила новый визуальный стиль — дизайнеры OPPO вдохновились трендом «жидкого стекла». Элементы интерфейса, включая иконки и виджеты, теперь имеют полупрозрачный «стеклянный» эффект в стиле iOS 26.

Одним из ключевых нововведений ColorOS 16 стала функция Flash Notes — инструмент для создания быстрых заметок одним нажатием многофункциональной кнопки. Пользователи могут добавлять голосовые и текстовые записи, фотографии, скриншоты и изображения из интернета. Встроенный ИИ-ассистент анализирует данные и автоматически формирует расписания, напоминания и краткие сводки.

С точки зрения производительности система стала плавнее и стабильнее. Технология Parallel Animation обеспечивает более естественные движения интерфейса, а движки Luminous Rendering Engine и Trinity Engine оптимизируют использование ресурсов и снижают энергопотребление.

Подробнее о ColorOS 16

OPPO запустила ColorOS 16: новая оболочка и серия Find X9 выходят в России

Какие смартфоны и планшеты обновятся до ColorOS 16?

Согласно опубликованной OPPO дорожной карте, глобальное развёртывание ColorOS 16 продлится до конца марта 2026 года. Первыми устройствами, которые выйдут с предустановленной системой, будут OPPO Find X9.

В ноябре 2025 года обновиться смогут владельцы следующих устройств:

  • OPPO Find N5;
  • OPPO Find N3;
  • OPPO Find N3 Flip;
  • OPPO Find X8 Pro;
  • OPPO Find X8;
  • OPPO Reno14 Pro 5G;
  • OPPO Reno14 5G;
  • OPPO Reno14 5G Diwali Edition;
  • OPPO Reno14 F 5G;
  • OPPO Reno13 Pro 5G;
  • OPPO Reno13 5G;
  • OPPO Reno13 F 5G;
  • OPPO Pad 3 Pro.

В декабре 2025 года к ним присоединятся:

  • OPPO Find N2 Flip;
  • OPPO Reno13 F;
  • OPPO K13 Turbo Pro 5G;
  • OPPO K13 Turbo 5G.

Ещё более 20 смартфонов и планшетов OPPO получат апдейт в первом квартале 2026 года:

  • OPPO Find X5 Pro;
  • OPPO Reno12 Pro 5G;
  • OPPO Reno12 5G;
  • OPPO Reno12 F 5G;
  • OPPO Reno12 FS 5G;
  • OPPO Reno12 F;
  • OPPO Reno12 FS;
  • OPPO Reno12 F Harry Potter Edition;
  • OPPO Reno11 Pro 5G;
  • OPPO Reno11 5G;
  • OPPO Reno11 F 5G;
  • OPPO Reno11 FS;
  • OPPO Reno10 Pro+ 5G;
  • OPPO F31 Pro+ 5G;
  • OPPO F31 Pro 5G;
  • OPPO F31 5G;
  • OPPO F29 Pro 5G;
  • OPPO F27 Pro+ 5G;
  • OPPO K13 5G;
  • OPPO K13x 5G;
  • OPPO K12x 5G;
  • OPPO Pad 3;
  • OPPO Pad 2;
  • OPPO Pad SE.
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
