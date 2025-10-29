ColorOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OPPO

OPPO начала глобальное развёртывание своей новой фирменной оболочки ColorOS 16 на базе Android 16. Ранее система стала доступна пользователям в Китае, а теперь обновление получают устройства бренда по всему миру, включая Россию.
Что нового в ColorOS 16?
Оболочка получила новый визуальный стиль — дизайнеры OPPO вдохновились трендом «жидкого стекла». Элементы интерфейса, включая иконки и виджеты, теперь имеют полупрозрачный «стеклянный» эффект в стиле iOS 26.
Одним из ключевых нововведений ColorOS 16 стала функция Flash Notes — инструмент для создания быстрых заметок одним нажатием многофункциональной кнопки. Пользователи могут добавлять голосовые и текстовые записи, фотографии, скриншоты и изображения из интернета. Встроенный ИИ-ассистент анализирует данные и автоматически формирует расписания, напоминания и краткие сводки.
С точки зрения производительности система стала плавнее и стабильнее. Технология Parallel Animation обеспечивает более естественные движения интерфейса, а движки Luminous Rendering Engine и Trinity Engine оптимизируют использование ресурсов и снижают энергопотребление.
Подробнее о ColorOS 16
Какие смартфоны и планшеты обновятся до ColorOS 16?
Согласно опубликованной OPPO дорожной карте, глобальное развёртывание ColorOS 16 продлится до конца марта 2026 года. Первыми устройствами, которые выйдут с предустановленной системой, будут OPPO Find X9.
В ноябре 2025 года обновиться смогут владельцы следующих устройств:
- OPPO Find N5;
- OPPO Find N3;
- OPPO Find N3 Flip;
- OPPO Find X8 Pro;
- OPPO Find X8;
- OPPO Reno14 Pro 5G;
- OPPO Reno14 5G;
- OPPO Reno14 5G Diwali Edition;
- OPPO Reno14 F 5G;
- OPPO Reno13 Pro 5G;
- OPPO Reno13 5G;
- OPPO Reno13 F 5G;
- OPPO Pad 3 Pro.
В декабре 2025 года к ним присоединятся:
- OPPO Find N2 Flip;
- OPPO Reno13 F;
- OPPO K13 Turbo Pro 5G;
- OPPO K13 Turbo 5G.
Ещё более 20 смартфонов и планшетов OPPO получат апдейт в первом квартале 2026 года:
- OPPO Find X5 Pro;
- OPPO Reno12 Pro 5G;
- OPPO Reno12 5G;
- OPPO Reno12 F 5G;
- OPPO Reno12 FS 5G;
- OPPO Reno12 F;
- OPPO Reno12 FS;
- OPPO Reno12 F Harry Potter Edition;
- OPPO Reno11 Pro 5G;
- OPPO Reno11 5G;
- OPPO Reno11 F 5G;
- OPPO Reno11 FS;
- OPPO Reno10 Pro+ 5G;
- OPPO F31 Pro+ 5G;
- OPPO F31 Pro 5G;
- OPPO F31 5G;
- OPPO F29 Pro 5G;
- OPPO F27 Pro+ 5G;
- OPPO K13 5G;
- OPPO K13x 5G;
- OPPO K12x 5G;
- OPPO Pad 3;
- OPPO Pad 2;
- OPPO Pad SE.
