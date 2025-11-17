Представлены OPPO Reno 15 и Reno 15 Pro — такие одинаковые, но такие разные

Компания OPPO представила в Китае линейку смартфонов Reno 15. В нее вошли два устройства: Reno 15 и Reno 15 Pro. Главное отличие смартфонов — габариты, база теперь выступает в роли так называемого «компакта».

Reno 15 получил 6,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2640х1216 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Reno 15 Pro оснащен 6,78-дюймовой LTPO OLED-панелью с разрешением 2772х1272 точек и частотой 1-120 Гц.

«Под капотом» обоих смартфонов процессор MediaTek Dimensity 8450, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище до 1 ТБ UFS 3.1.

Кроме того, Reno 15 и Reno 15 Pro получили одинаковый набор камер:

Основа — 200 Мп, 1/1,56″, f/1.8, OIS;

Ширик — 50 Мп, f/2.0, автофокус;

Перископ — 50 Мп, f/2.8, OIS;

Фронталка — 50 Мп, f/2.0.

За автономность «базы» отвечает аккумулятор на 6200 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт, тогда как «прошки» — батарея на 6500 мАч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт.

Reno 15 и Reno 15 Pro также получили поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, водозащиту IP69 и 5G. Смартфоны «из коробки» работают на ColorOS 16 на базе Android 16.

OPPO Reno 15 и Reno 15 Pro

Цены на Reno 15 (12/256 ГБ) стартуют от 2999 юаней (~32 400 рублей), а на Reno 15 Pro (12/256 ГБ) — от 3699 юаней (~42 400 рублей).