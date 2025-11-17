Представлены OPPO Reno 15 и Reno 15 Pro — такие одинаковые, но такие разные | The GEEK
close
Новости

Представлены OPPO Reno 15 и Reno 15 Pro — такие одинаковые, но такие разные

Основными отличиями смартфонов стали габариты, экраны и аккумуляторы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:53

Компания OPPO представила в Китае линейку смартфонов Reno 15. В нее вошли два устройства: Reno 15 и Reno 15 Pro. Главное отличие смартфонов — габариты, база теперь выступает в роли так называемого «компакта».

Reno 15 получил 6,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2640х1216 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Reno 15 Pro оснащен 6,78-дюймовой LTPO OLED-панелью с разрешением 2772х1272 точек и частотой 1-120 Гц.

images-craft-craft-4-1-c2-d7111-90-581a27

«Под капотом» обоих смартфонов процессор MediaTek Dimensity 8450, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище до 1 ТБ UFS 3.1.

images-live-live2-main-c2-1-f226a2.png-scaled

Кроме того, Reno 15 и Reno 15 Pro получили одинаковый набор камер:

  • Основа — 200 Мп, 1/1,56″, f/1.8, OIS;
  • Ширик — 50 Мп, f/2.0, автофокус;
  • Перископ — 50 Мп, f/2.8, OIS;
  • Фронталка — 50 Мп, f/2.0.

За автономность «базы» отвечает аккумулятор на 6200 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт, тогда как «прошки» — батарея на 6500 мАч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт.

images-craft-craft-2-c2-2560-1-5bc650
images-craft-craft-4-2-c2-d7111-90-d7a937
images-craft-craft-5-2-c2-d7111-90-4a7c12
images-craft-craft-5-1-c2-d7111-90-901d88

Reno 15 и Reno 15 Pro также получили поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, водозащиту IP69 и 5G. Смартфоны «из коробки» работают на ColorOS 16 на базе Android 16.

oppo-reno-15-offical-4
oppo-reno-15-offical-3
OPPO Reno 15 и Reno 15 Pro

Цены на Reno 15 (12/256 ГБ) стартуют от 2999 юаней (~32 400 рублей), а на Reno 15 Pro (12/256 ГБ) — от 3699 юаней (~42 400 рублей).

id·214575·20251117_2004
Серия HONOR 500 получила официальную дату выхода
iPhone 17 Pro Max потерял цвет после обычной чистки
OnePlus 15 поступил в продажу в России
Дизайн HONOR 500 и 500 Pro раскрыт официально
Первое живое фото HONOR 500 с дизайном в стиле iPhone Air
Представлен Nubia V80 Design — клон iPhone 17 Pro Max за 11 000 рублей
Обзор IQOO 13
График обновления Ростест-смартфонов iQOO до OriginOS 6 (Android 16)
Apple перестала подписывать iOS 26.0.1 — откатиться больше нельзя
В России начались продажи камерофонов Vivo X300 и X300 Pro: цены
iPhone Air 2 не выйдет в 2026 году: Apple отложила релиз на неопределенный срок
Дизайн и дата выхода OPPO Reno 15 раскрыты официально
Новый дизайн OPPO Reno 15 показали на первом живом фото
Стала известна возможная дата выхода серии OPPO Reno 15
OPPO Find X9 и Find X9 Pro вышли на глобальный рынок
ColorOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OPPO
OPPO запустила ColorOS 16: новая оболочка и серия Find X9 выходят в России
OPPO готовит компактный флагман Find X9s с батареей более 7000 мАч
Представлены OPPO Find X9 и Find X9 Pro — мощные флагманы с огромными батареями
Список устройств OPPO и OnePlus, которые получат ColorOS 16 на Android 16
Представлена ColorOS 16 — «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26 и новые ИИ-функции

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  2. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  4. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  5. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  6. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры
Смотреть все обзоры