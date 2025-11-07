Новый дизайн OPPO Reno 15 показали на первом живом фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал первое живое фото одного из смартфонов серии OPPO Reno 15. На нем показан новый блок камер, который в этот раз получил достаточно классический дизайн в стиле iPhone Pro прошлых поколений.

Для сравнения так выглядели блоки камер OPPO Reno 13 и Reno 14:

Ранее инсайдер уже раскрывал характеристики серии OPPO Reno 15. По его данным, выйдет как минимум два устройства — «база» и «прошка». Первый смартфон будет компактным и получит 6,32-дюймовый плоский экран 1.5К, металлическую рамку, водозащиту IP68/69, чипсет MediaTek Dimensity 8450 и четыре камеры (200-Мп основа, 50-Мп ширик, перископ, 50-Мп фронталка).

Старшая модель с экраном 6,78 дюймов получит стеклянную крышку, поддержку беспроводной зарядки и увеличенную емкость батареи. Остальные характеристики у базовой и Pro-версий будут схожи.

Накануне в сети опубликовали неподтвержденный постер с датой презентации OPPO Reno 15. Если он окажется правдивым, то новые смартфоны выйдут уже 17 ноября.