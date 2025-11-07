Новый дизайн OPPO Reno 15 показали на первом живом фото | The GEEK
Новый дизайн OPPO Reno 15 показали на первом живом фото

Перешли от индивидуальности к классике.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал первое живое фото одного из смартфонов серии OPPO Reno 15. На нем показан новый блок камер, который в этот раз получил достаточно классический дизайн в стиле iPhone Pro прошлых поколений.

Для сравнения так выглядели блоки камер OPPO Reno 13 и Reno 14:

Ранее инсайдер уже раскрывал характеристики серии OPPO Reno 15. По его данным, выйдет как минимум два устройства — «база» и «прошка». Первый смартфон будет компактным и получит 6,32-дюймовый плоский экран 1.5К, металлическую рамку, водозащиту IP68/69, чипсет MediaTek Dimensity 8450 и четыре камеры (200-Мп основа, 50-Мп ширик, перископ, 50-Мп фронталка).

Старшая модель с экраном 6,78 дюймов получит стеклянную крышку, поддержку беспроводной зарядки и увеличенную емкость батареи. Остальные характеристики у базовой и Pro-версий будут схожи.

Накануне в сети опубликовали неподтвержденный постер с датой презентации OPPO Reno 15. Если он окажется правдивым, то новые смартфоны выйдут уже 17 ноября.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
