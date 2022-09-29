TWS-наушники OPPO Enco Air2 Pro поступили в продажу в России

Компания OPPO представила для российского рынка беспроводные наушники Enco Air2 Pro. Они получили опцию активного шумоподавления, 12,4-миллиметровые титановые драйвера, защиту по стандарту IP54 и до 7 часов автономной работы на одном заряде.

Зарядный кейс обеспечивает время автономной работы до 28 часов, а технология OPPO Flash Charging позволяет добавить 2 часа воспроизведения музыки за 10 минут подзарядки.

Для подключения к устройствам используется Bluetooth 5.2. Есть поддержка игрового режима с задержкой 94 миллисекунды, переключение на него происходит автоматически, когда пользователь заходит в игру.

Наушники OPPO Enco Air2 Pro доступны в белом цвете по цене 5 990 рублей.

Ранее в России появилась более доступная версия наушников — OPPO Enco Air2.

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