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Новости

«Прокаченные» наушники OPPO Enco Air2 официально появились в России

Компания OPPO представила для российского рынка новые TWS-наушники OPPO Enco Air2. По словам производителя им удалось достигнуть ранее недоступного в этом ценовом сегменте уровня звучания, благодаря 13.4 миллиметровым динамикам с эффектами Enco Live.

Новинки получила кейс с полупрозрачной крышкой, Bluetooth 5.2 и автономность до 24 часов на одном заряде.

Наушники OPPO Enco Air2 уже доступны для покупки в двух цветах: белый и синий. Стоимость новинки составляет 4 990 рублей.

О всех других функциях и особенностях OPPO Enco Air2 вы можете узнать в нашем обзоре.

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Источник:
Oppo

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