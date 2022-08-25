Обзор TWS-наушников OPPO Enco Air2

Рынок TWS-наушников с каждым годом набирает обороты. Если раньше все ходили с проводами, то сейчас практически у каждого лежат в кармане беспроводные наушники.

Сегодня на обзоре очередная новинка 2022 года, а именно, наушники вкладыши OPPO Enco Air второго поколения. На китайском рынке модель была представлена в апреле 2022 и вот в августе она наконец-то добралась до России. Рассказываю, что в них интересного и стоят ли они вашего внимания.

Характеристики OPPO Enco Air2

Модель: Enco Air2 (ETE11)

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Подключение: Bluetooth 5.2

Драйвер: 13,4 мм (динамические)

Микрофон: есть

Степень защиты: IPX4

Диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц

Аккумулятор: 440 мАч (кейс), 27 мАч (наушники)

Время работы: 4 часа

Время работы с зарядным кейсом: 24 часа

Стоимость: 4 990 рублей

Комплектация

Enco Air2 поставляются в достаточно большой (для наушников) коробке белого цвета, что даёт устройству немного плюсов на этапе знакомства. На задней части коробки расположилась общая информация от производителя.

После открывания коробки, нас встречает кейс и наушники. Под ними уже спрятана инструкция и гарантия макулатура, на этом всё. Удивительно, но в боксе предусмотрен отсек для зарядного шнура, но его самого нет.

Матовый пластик без кнопок

Зарядный кейс выполнен в форме овала из матового белого пластика. В руке лежит хорошо, не скользит и доставляет приятные тактильные ощущения. Благо это не очередной глянец, который собирает царапины буквально об воздух.

Сверху полупрозрачная матовая крышка. Открывается резко, без люфта, а благодаря доводчику, хорошо фиксируется в открытом положении. Все это позволяет извлекать наушники без каких-либо проблем.

На передней части кейса расположен один светодиодный индикатор состояния. Никаких дополнительных кнопок для включения или перезагрузки устройства, не предусмотрено. На задней части кейса красуется логотип компании «OPPO» и знаки сертификации.

Внутри кейса два углубления с магнитными контактами и всё это реализовано для установки наушников на зарядку таким образом, чтобы они не выпадали из кейса, и не теряли контакт с зарядкой.

Футляр обладает встроенным аккумулятором на 440 Мач, что позволяет полностью перезарядить наушники (27 мАч каждый) около 7 раз. Зарядка кейса происходит через порт USB Type-C. Катушки для беспроводной зарядки тут нет.

Подключение и управление

По сравнению с прошлым поколением, корпус кейса претерпел мало изменений, но сами наушники визуально стали куда лучше. Конструкция выглядит и ощущается более чем удобной. Их можно носить длительное время и не испытывать дискомфорт, ведь вес одного наушника всего 3,5 грамма.

Первое подключение наушников к смартфону происходит автоматически при открытии крышки. Если нужно сделать сопряжение с новым устройством, то необходимо достать оба наушника, а затем удерживать их сенсоры в течение 4 секунд. Если и вовсе требуется сбросить значения до заводских, то нужно удерживать сенсоры в течение 15 секунд.

Управление происходит при помощи сенсора на ножке каждого наушника. Срабатывают хорошо и четко. Из коробки пользователю доступно всего несколько действий:

Переключение трека – два раза по сенсору любого наушника;

Ответ/завершение звонка – два раза по сенсору любого наушника;

Уменьшение громкости – удержание левого наушника в течение 1 секунды;

Увеличение громкости – удержание правого наушника в течение 1 секунды.

Любопытно, что поставить композицию на паузу при помощи наушников нельзя. Приходится доставать телефон и делать это через него. Это происходит потому что наушники не получили датчики для автопаузы. Однако, есть альтернативное решение.

Если вы не владелец смартфона OPPO на ColorOS, то придется загрузить приложение HeyMelody. Оно доступно в Google Play и App Store. Уже с его помощью можно назначить воспроизведение/пауза на одинарный тап, а на двойной или тройной – активировать игровой режим.

Также в HeyMelody есть полезная опция в виде отображения заряда наушников и кейса. Ещё с его помощью можно активировать нужный пресет – оригинальный, усиление басов и четкий вокал. Скажу сразу, что оригинальное звучание мне более чем понравилось.

Звук

Наушники звучат очень громко, ощущается басс, запаса более чем предостаточно. Звук в наушниках получается объемным и басовитым, детализация у наушников тоже очень достойная, что большая редкость для вкладышей. Однако, если выкрутить их на самый максимум, то начинается легкий эффект каши, особенно в тяжелой музыке. Тут складывается впечатление, что разработчик не стал ставить ограничения в угоду автономности, поэтому 13-миллиметровые динамические драйверы не особо справляются на максималках. Но все решается, если немного убавить звук. Учитывая их максимум, я более чем уверен, что большинству будет более чем достаточно громкости на 80%.

Вокально-инструментальные композиции наушники отыгрывают отлично и делают хорошую детализацию мелодии. Средние не выпирают, не перетягивают звук, и в целом сбалансированы.

Что касается игрового режима, то здесь он стандартный. При его включении достигается минимальная задержка, что предотвращает рассинхронизацию картинки со звуком. В PUBG значение составляло от 160 до 200 миллисекунд. Для большинства любителей шутеров подойдёт, но явно не для профессиональных киберспортсменов.

С соединением также нет никаких проблем. Наушники прекрасно работают на небольших расстояниях и даже если вы ходите по дому или квартире. Сигнал спокойно преодолевает пару стен и держится до последнего.

Немного про микрофоны. Производитель заверяет, что Enco Air2 используют специальные алгоритмы искусственного интеллекта для распознания голоса в шумных локациях и отфильтровывает окружающие шумы, чтобы пользователь общался по смартфону в любых условиях. На своём опыте могу сказать, что общался через наушники несколько раз на открытом воздухе и никто ни разу не пожаловался на плохую слышимость и не переспросили меня что я говорю.

Итого

В целом OPPO Enco Air2 получились весьма удачными, что для наушников такой формы большая редкость. По многим параметрам они во многом превосходят конкурентов из своей категории, учитывая их цену и возможности по настройке из приложения.

В качестве гарнитуры на каждый день для прослушивания музыки, просмотра видео и телефонных разговоров – OPPO Enco Air2 подойдут просто отлично.

Плюсы Цена

Удобный форм-фактор

Тонкая настройка из приложения Минусы Нет зарядного шнура в комплекте

Очень громкие на уровне 100%

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