Oppo Ace 2 появился на рендерах

Мукул Шарма, известный инсайдер, продолжает радовать нас новыми утечками смартфонов. На этот раз речь идет о смартфоне от Oppo – модели Ace 2. Если верить просочившемся в сеть изображению будущего устройства, то можно видеть, что данный девайс оснащается чипсетом Snapdragon 865 и поддерживает технологию 5G.

Что касается оптических возможностей аппарата, то здесь никаких новшеств мы не видим, ведь у большинства современных устройств наличествует четыре камеры. Здесь мы видим модули 48, 8, 2 и 2 МП. Питается девайс от аккумулятора, емкостью 4 000 мАч. Кстати, есть поддержка сверхбыстрой зарядки (мощность составляет 65 Вт), а также быстрой зарядки (мощность – 40 Вт).

Информация выводится на красочный AMOLED-дисплей, диагональ которого 6,5 дюймов и разрешение – Full HD+. Еще одна приятная функциональность данного модуля – это частота обновления дисплея не меньше 90 Гц. Ожидается, что на рынке появятся варианты с 8 или 12 ГБ ОЗУ, а также 128 или 256 ГБ ПЗУ. Смартфон будет представлен в понедельник 13 апреля, что подтверждается словами вице-президента и утечкой.