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Опять без Steam. Тинькофф отключил приём платежей для игрового сервиса

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Валентин Снежин сегодня в 14:27

В последний день мая 2024 года Тинькофф открыл возможность пополнять аккаунт в Steam через приложение и сайт банка.

Сегодня редактор The GEEK получил сообщение от банка о временной приостановке оплаты услуг Steam из-за технических проблем на стороне поставщика. Пока неизвестно, как долго продлятся восстановительные работы. Есть вероятность, что сервис снова будет недоступен на продолжительное время.

Важно отметить, что услугой можно было пользоваться только с учетными записями Steam для России и стран СНГ. А вот пополнить кошелёк другого региона через «Тинькофф» не получилось бы.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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