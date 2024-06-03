Опять без Steam. Тинькофф отключил приём платежей для игрового сервиса

В последний день мая 2024 года Тинькофф открыл возможность пополнять аккаунт в Steam через приложение и сайт банка.

Сегодня редактор The GEEK получил сообщение от банка о временной приостановке оплаты услуг Steam из-за технических проблем на стороне поставщика. Пока неизвестно, как долго продлятся восстановительные работы. Есть вероятность, что сервис снова будет недоступен на продолжительное время.

Важно отметить, что услугой можно было пользоваться только с учетными записями Steam для России и стран СНГ. А вот пополнить кошелёк другого региона через «Тинькофф» не получилось бы.