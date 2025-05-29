ZONE 51 выпустил игровые кресла в стиле «Евангелиона» с коллекционными фигурками в комплекте

Бренд ZONE 51 выпустил две новые модели игровых кресел — EVA-01 и EVA-02, вдохновленные популярной вселенной аниме-сериала «Евангелион».
Ключевыми особенностями EVA-01 и EVA-02 стали:
- Сиденье и спинка из вспененного материала с эффектом памяти
- Спинка с наклоном до 160 градусов
- Механизм качания с мультиблок амплитудой 13 градусов
- Подлокотники с 4D-регулировкой
- Газлифт 4 класса
- Основание кресла из высокопрочной стали
- Колеса из износостойкого полиуретана
- Обивка из экокожи с перфорацией
- Анатомические подушки под шею и поясницу
EVA-01 выполнено в фиолетовом цвете с зеленоватыми вставками, который напоминает броню «Евы-01», а контрастные швы и строчки имитируют энергетические контуры робота. Кресло EVA-02 получило красно-черный корпус в стиле «Евы-02».
В комплект к каждому креслу входят коллекционные фигурки персонажей. Цена — 37 990 рублей.
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