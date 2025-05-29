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ZONE 51 выпустил игровые кресла в стиле «Евангелиона» с коллекционными фигурками в комплекте

Каждое кресло сопровождается оригинальными фигурками персонажей, соответствующими выбранной модели.

Бренд ZONE 51 выпустил две новые модели игровых кресел — EVA-01 и EVA-02, вдохновленные популярной вселенной аниме-сериала «Евангелион».

Ключевыми особенностями EVA-01 и EVA-02 стали:

  • Сиденье и спинка из вспененного материала с эффектом памяти
  • Спинка с наклоном до 160 градусов
  • Механизм качания с мультиблок амплитудой 13 градусов
  • Подлокотники с 4D-регулировкой
  • Газлифт 4 класса
  • Основание кресла из высокопрочной стали
  • Колеса из износостойкого полиуретана
  • Обивка из экокожи с перфорацией
  • Анатомические подушки под шею и поясницу
EVA-01

EVA-01 выполнено в фиолетовом цвете с зеленоватыми вставками, который напоминает броню «Евы-01», а контрастные швы и строчки имитируют энергетические контуры робота. Кресло EVA-02 получило красно-черный корпус в стиле «Евы-02».

EVA-02

В комплект к каждому креслу входят коллекционные фигурки персонажей. Цена — 37 990 рублей.

ZONE 51 выпустила игровые кресла в стиле «Евангелиона» c коллекционными фигурками
ZONE 51 выпустила игровые кресла в стиле «Евангелиона» c коллекционными фигурками
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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