Через «Тинькофф банк» можно снова пополнить кошелёк Steam

Пользователи «Тинькофф банка» теперь могут пополнять свои кошельки Steam через официальный сайт и мобильное приложение банка. Способ оплаты представили ещё в прошлом году и сейчас его восстановили после временного отключения по техническим причинам.

Для пополнения кошелька Steam необходимо указать свой логин и желаемую сумму перевода от 50 до 14 000 рублей. Стоимость конвертации валюты при транзакциях не превышает 11%, уточняют в банке.

Важно отметить, что услуга работает исключительно с учетными записями Steam для России и стран СНГ. То есть пополнить кошелёк другого региона через «Тинькофф» не получится.