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OpenAI выпустила мощные ИИ-модели с открытым кодом

Впервые за 5 лет. Они могут работать автономно и модифицироваться под собственные нужды.

OpenAI выпустила две модели с открытым кодом — gpt-oss-120b и gpt-oss-20b, доступные на Hugging Face под лицензией Apache 2.0. Их можно свободно модифицировать и использовать в коммерческих целях.

  • gpt-oss-120b включает 120 млрд параметров (5,1 млрд активных) и сопоставима по качеству ответов с моделью o4-mini. Для работы требуется GPU с 80 ГБ памяти.
  • Более компактная версия gpt-oss-20b показывает результаты, близкие к o3-mini, и может запускаться на 16 ГБ памяти.
Черновик
Сравнение точности ответов моделей OpenAI в тесте «последний экзамен человечества», созданном для оценки способностей ИИ в академических вопросах.

На бенчмарке Humanity’s Last Exam gpt-oss-120b с инструментами обогнала o3-mini и gpt-oss-20b. Однако уступила более крупным коммерческим моделям.

Черновик
Сравнение точности ответов моделей OpenAI в «канонических бенчмарках».

Это первые модели OpenAI с открытыми весами с момента выпуска GPT-2 более пяти лет назад.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

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