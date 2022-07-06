Обои Xiaomi 12S и 12S Ultra доступны для загрузки

На днях компания Xiaomi провела презентацию серии смартфонов Xiaomi 12S. Новинки получили камеры от Leica, качественный дисплей и быстрые зарядки.

Примеры обоев. Для установки на смартфон не подойдут. Загружайте по ссылке ниже.

Многие обратили внимание на минималистичные обои из новых Xiaomi 12S и 12S Ultra. И как это обычно бывает, они уже сейчас доступны для загрузки всем желающий. Поэтому пока ожидается глобальный релиз смартфонов, можно воспользоваться ситуацией и примерить обои на своё устройств.

Загрузить обои в оригинальном качестве можно по ссылке в нашем Телеграм-канале.

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