24 мая выйдут умные часы OnePlus Watch Cyberpunk 2077

У компании OnePlus есть собственные умные часы с 1,4-дюймовым дисплеем и ценником в 159 долларов. Предлагаются они в черном и серебристом цветах. Видимо, это стало недостаточно и представители компании решили удивить китайских пользователей эксклюзивным для них вариантом. Поэтому 24 мая будет показан вариант OnePlus Watch Cyberpunk 2077.

Ввиду того, что часы имеют отношение к популярной игре, то и цвета девайса будут иметь отсылку. Так, умный девайс получит черный резиновый ремешок с желтыми полосками и логотипом игры. Это касается и циферблата, рендер которого уже засветился в интернете.

Что касается технических особенностей, то здесь в наличии у пользователя будет 1 ГБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ, аккумулятор с зарядкой Warp Charge и водо- и пыленепроницаемый корпус. Отметим, что это второе устройство компании, связанное с игрой Cyberpunk 2077. Первым стал смартфон OnePlus 8T.

The GEEK в Telegram