OnePlus готовит умные часы

Мы прекрасно знакомы со смартфонами бренда OnePlus, а вот об умных часах слышим первый раз. Если честно, то самые любопытные пользователи могут поспорить с таким убеждением, так как первое упоминание о появлении умных часов от OnePlus появилось еще четыре года назад. Но тогда все было настолько туманно, что производитель решил не спешить и повременить с выпуском на рынок. А вот сейчас все нормализовались, да и такие бренды, которые являются дочерними – Oppo, Realme и Vivo, уже выпустили свой продукт.

Что имеем в итоге? На данный момент – это всего лишь пост в Twitter, которого уже достаточно для того, чтобы считать дело о запуске умных часов OnePlus Watch сделанным. К тому же один из сотрудников компании упомянул, что еще в прошлом году сотрудники компании активно интересовались таким продуктом. Скорее всего, OnePlus Watch должны выйти до конца этого года, хотя о точной дате нигде нет упоминаний.

Скорее всего, первой страной, где появятся умные часы, станет Индия. Далее, возможен старт продаж и на международном рынке. Что касается самих часов, то официальной информации о них нет. Да и само изображение в Twitter нам может сказать лишь то, что циферблат у девайса будет круглый. Но если предположить, то хотелось бы, чтобы новейший процессор Snapdragon Wear и Google Wear OS не обошли стороной столь интересное устройство.