OnePlus готовит к презентации умные часы

Представители OnePlus уже не раз указывали на возможность выхода умных часов. На этот раз они подтвердили эту информацию небольшими утечками. Название умного носимого устройства – OnePlus Watch, которые по словам Пита Лау смогут создать некое приятное соединение между всеми устройствами компании, включая смартфоны, аудиоустройства, смарт-одежду и телевизоры.

Что касается дизайна, то он еще не подтвержден официально, но есть информация, что часы получат круглый дисплей диагональю 46 мм. Опять же, если верить словам Пита Лау, то этот девайс будет доступным по цене с большим функционалом. Кстати, вполне вероятно, часы получат защиту от брызг воды и пыли стандарта IP68 и еще что-то интересное.

The moment you've been waiting for is almost here. #OnePlusWatch — OnePlus 3 (@oneplus) March 17, 2021

А вот тех, кто хотел увидеть часы на Google Wear можно разочаровать, часы будут работать на Smart Wear, которая основана на RTOS. По словам представителей компании, это связано с тем, что у Google Wear есть проблемы. А вот Smart Wear должна обеспечить плавную и надежную работу, при этом более длительное время автономной работы.

На рынок часы должны выйти в двух расцветках: черной и серебристой. Кроме того ожидается наличие датчика кислорода в крови, функции тренировок, отслеживания сна. Количество оперативной памяти – 4 ГБ ОЗУ. Из последних утечек выделим наличие шагомера и датчика сердцебиения, то есть весь комплект, которые мониторит здоровье человека.