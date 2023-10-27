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OnePlus 12 разрывает Xiaomi 14 и ставит новый рекорд в AnTuTu

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 творит чудеса, а оборудованные им устройства продолжают устанавливать рекорды в AnTuTu (версии 10).

Накануне стало известно, что Xiaomi 14 на Snapdragon 8 Gen 3 набирает в тестах рекордные 2 089 905 баллов. При этом в сети появился тест OnePlus 12 на аналогичном процессоре с 12 ГБ ОЗУ. Флагман Oppo устанавливает новую планку – баснословные 2 110 808 баллов в AnTuTu.

При этом ожидается, что Oppo готовит версию OnePlus 12 с 24 ГБ. Кроме того, по словам компании, устройство получит «лучший дисплей для смартфонов в мире» и уже побило более десятка рекордов DisplayMate.

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Источник:
Weibo, The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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