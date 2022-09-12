Будущий флагман OnePlus 11 Pro появился на рендерах

Популярный инсайдер OnLeaks опубликовал рендеры флагманского OnePlus 11 Pro. Выглядит смартфон необычно и немного странно.

Первое, что бросается в глаза — гигантский блок камеры, который почти перекрывает заднюю панель по ширине. Модули разместили в круглом блоке, который переходит в еще одну платформу. Внутри три модуля, вспышка и упоминание Hasselblad.

На рендерах также виден переключатель режимов Alert Slider на правой грани.

По слухам, флагман от OnePlus получит топовый Snapdragon 8 Gen 2. Представить OnePlus 11 Pro должны только в 2023 году.

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