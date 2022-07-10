Стали известны характеристики OnePlus 10T

Популярный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о OnePlus 10T. Сообщается, что главной особенностью этого смартфона будет его производительность.

Естественно, OnePlus 10T приписывают процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также из характеристик упоминается 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Рамка у устройства будет пластиковая, а не металлическая. Основная камера будет тройная: 50, 8 и 2 Мп.

Емкость аккумулятора — 4800 мАч + поддержка быстрой 120-ваттной зарядки. Вариация с максимальным объемом оперативной памяти LPDDR5 достигнет 16 Гб, максимум для встроенной UFS 3.1 памяти — 512 Гб.

Дата анонса пока не известна.

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