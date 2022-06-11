Появились рендеры флагманского OnePlus 10T

Инсайдер Йогеш Брар опубликовал рендеры грядущего OnePlus 10T. Однако, возможно, он выйдет под названием OnePlus 10.

На изображениях сразу бросается в глаза огромный блок камеры, который занимает всю заднюю панель корпуса. Всего четыре круглых датчика, один из которых вспышка. По слухам, главный сенсор получит 50 Мп и оптическую стабилизацию, также будет 16-мегапиксельный широкоугольный и макродатчик на 2 Мп.

Предполагается, что OnePlus 10T оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Процессором послужит топовый Snapdragon 8+ Gen 1. Емкость аккумулятора — 4800 мАч, также будет поддержка проводной 150-ваттной зарядки.

Также на рендерах нет механического переключателя звуковых режимов, привычных для смартфонов OnePlus.

OnePlus 10T будет поставляться на Android 12 из коробки c OxygenOS 12. Представить его могут в июле этого года. Ждем анонс.

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