Раскрыты полные характеристики OnePlus 10T

О грядущем OnePlus 10T становится известно все больше и больше. Оказывается, новинка будет интереснее флагманского 10 Pro.

Итак, OnePlus 10T получит 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой экрана 120 Гц. Процессором выступит топовый чип Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативная память — 12 Гб, встроенная — 256 Гб.

Емкость аккумулятора составит 4800 мАч, это немного меньше, чем у Pro-версии. Однако, это компенсируется поддержкой 150-ваттной зарядки.

Основная камера будет тройная: 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и макросенсор на 2 Мп. Фронтальная камера получит 16 Мп.

Выход устройства ожидается в конце июля. Предполагается, что стоимость новинки в Индии составит 50 000 рупий (это около 37 тысяч рублей).

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