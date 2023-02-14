Обновленный CarPlay от Apple получит поддержку для 14 марок машин

Обновленный CarPlay от Apple выпустят в этом году. Всего будет поддерживаться 14 марок машин. Производитель обещает, усовершенствованную версию приложения для следующих автомобилей: Audi, BMW, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Toyota, Volvo и Volkswagen.

CarPlay получит улучшенные функции, включая возможность использования приложений сторонних производителей. Также появится беспроводная интеграция с iPhone, что делает его одним из наиболее популярных автомобильных приложений в мире.

Apple CarPlay предоставляет водителям безопасный способ использования приложений во время вождения. Оно позволяет управлять различными функциями iPhone, включая навигационную систему, музыку и сообщения, управления с помощью голосовых команд или через сенсорный экран автомобиля.