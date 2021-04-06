Обнаружен ноутбук с неанонсированной видеокартой RX 6800m

Свежая утечка из Videocardz рассекретила новую видеокарту для мобильных игровых систем. По этим данным, компания ASUS разрабатывает игровой ноутбук с процессором Ryzen 9 5900HX и видеокартой Radeon RX 6800M. При этом последняя до сих пор не представлена официально.

Судя по данным утечки, карта оснащена 12 ГБ видеопамяти и полноценным GPU Navi 22 на архитектуре RDNA2. Карта будет сопоставима с десктопной Radeon RX 6700 XT, поскольку обе получат по 40 вычислительных блоков, что равно 2560 потоковым процессорам.

При этом подход копирует схему NVIDIA. Мобильная GeForce RTX 3080 для ноутбуков основана на «настольном» чипе от RTX 3070 и имеет 8/16 ГБ памяти GDDR6, а не 10 ГБ более быстрой GDDR6X.

Сам ноутбук, похоже, получит 16 ГБ ОЗУ на старте, экран на 15 дюймов с разрешением FullHD, а также два накопителя по 1 ТБ производства Samsung.