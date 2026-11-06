Perplexity запустила ИИ-агентов для выполнения несколько задач одновременно

Perplexity представила ИИ-агентов Teammates для рабочих задач. Они дополняют систему Perplexity Computer, которая запускает агентов на устройстве пользователя, и рассчитаны на совместную работу над длительными проектами.

Каждому агенту можно назначить отдельную роль и задачи. Несколько Teammates выполняют их одновременно и работают круглосуточно.

Агенты используют существующие проекты, навыки и память из инструментов Perplexity. За их прогрессом можно следить в отдельных ветках приложения Perplexity, а взаимодействовать с ними — через Slack.

Доступ к Teammates открывает подписка Max за $200 в месяц. Это дороже аналогичных агентов Dots от OpenAI и Claude Duet. Глава Perplexity Аравинд Сринивас написал в X, что рассчитывает на появление сотен таких агентов для каждого сотрудника в организациях.