Пользователи Perplexity смогут поручать ИИ-агентам несколько
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Perplexity запустила ИИ-агентов для выполнения несколько задач одновременно

Доступ к Teammates требует подписки за $200.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:20
Perplexity запустила ИИ-агентов для выполнения несколько задач одновременно

Perplexity представила ИИ-агентов Teammates для рабочих задач. Они дополняют систему Perplexity Computer, которая запускает агентов на устройстве пользователя, и рассчитаны на совместную работу над длительными проектами.

Каждому агенту можно назначить отдельную роль и задачи. Несколько Teammates выполняют их одновременно и работают круглосуточно.

Агенты используют существующие проекты, навыки и память из инструментов Perplexity. За их прогрессом можно следить в отдельных ветках приложения Perplexity, а взаимодействовать с ними — через Slack.

Пользователи Perplexity смогут поручать ИИ-агентам несколько задач одновременно

Доступ к Teammates открывает подписка Max за $200 в месяц. Это дороже аналогичных агентов Dots от OpenAI и Claude Duet. Глава Perplexity Аравинд Сринивас написал в X, что рассчитывает на появление сотен таких агентов для каждого сотрудника в организациях.

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