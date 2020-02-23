Nvidia готовит видеокарты с большим количеством ядер CUDA

Этот год может очень порадовать геймеров в плане выхода новых видеокарт. Это касается как AMD, которые просто обязаны выпустить адаптер, основанный на «большом Navi», так и Nvidia – желающей порадовать всех поклонников игр новым поколением 3D-карт Ampere. Пока что об этих устройствах известно немного, но буквально сегодня в Geekbench появились два разных адаптера от Nvidia, причем нового поколения.

Название, естественно, пока не разглашаются, да и они не так важны, как их параметры. Один из них содержит 108 вычислительных блоков CU с частотой 1 ГГц и 48 ГБ памяти, второй еще больше CU – 118, частотой 1 ГГц и 24 ГБ памяти. Прямо-таки монстры. Если отбросить частоту, то столь гигантский объем памяти намекает на явно неигровую принадлежность видеокарт. Уже есть мнение, что это адаптеры семейства Quadro.

Если говорить о количестве блоков, то в новой архитектуре, по всей видимости, соотношение блоков к ядрам сохранилось неизменным. Если это так, то мы имеем дело с GPU с 6912 и 7552 ядрами CUDA, что выглядит совсем невероятным. Здесь стоит привести в сравнение адаптер GPU GT102, который имеет 4608 ядер CUDA. И даже сверхпроизводительный GV100 располагает «лишь» 5376 ядрами.

Если говорить о производительности, то и такая информация уже появилась в сети, хотя здесь уже не так все превосходно. Младшая модель в тесте OpenCL набрала 141 654 балла, а старшая чуть больше — 184 096 баллов. Опять же, проводя аналогии с Titan RTX и Tesla V100 все не так катастрофично для последних: 154 606 балла у первого и 142 837 баллов у второго адаптера. Но здесь стоит учесть одну немаловажную деталь: по всей вероятности, тесты проходили несерийные образцы, возможно даже с пониженными частотами.