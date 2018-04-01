NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

Игра Cyberpunk 2077 на пике хайпа и разработчики не должны подвести фанатов на выходе проекта. Теперь CD Projekt RED и NVIDIA готовят коллаборацию. Речь идет о ограниченной серии видеокарт GeForce (Founders Edition) в стиле Cyberpunk 2077.
Об этом стало известно в Твиттере двух компаний:
Какие-либо характеристики, дизайн и прочие данные – неизвестны. Изображение достаточно размытое, но уже можно разглядеть фирменный стиль игры Cyberpunk 2077.
NVIDIA заявляет, что анонс лимитированное карты состоится совсем скоро. По всей видимости будет выпущена видеокарта с поддержкой трассировки лучей, которая есть в игре.
Выход Cyberpunk 2077 запланирован 17 сентября на PS4, Xbox One и РС.
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