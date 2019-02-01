Карта NVIDIA GeForce RTX 3090 вдвое опережает 2080 Ti в ряде игр

Завтра ожидается официальный анонс игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-й серии на базе архитектуры Ampere. Но в сети уже появились первые данные о производительности новинок.

Конкретно, речь идёт об GeForce RTX 3090, которая является флагманом линейки.

Судя по опубликованным данным, прирост производительности GeForce RTX 3090 по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti составляет примерно 100%. Проще говоря, «тридцать девяносто» вдвое мощнее нынешней модели.

Тестирование проводилось в Minecraft RTX, Сontrol и Wolfenstein: Young Blood на разрешении 4K при включённом сглаживании DLSS.

Предполагаемая стоимость будущих карт выглядит так:

GeForce RTX 3090 предположительно стоит 1399 долларов;

GeForce RTX 3080 — 799 долларов;

GeForce RTX 3070 — 599 долларов;

GeForce RTX 3060 — 399 долларов.

Также отметим, что GeForce RTX 3070 предложит производительность на уровне RTX 2080 Ti, а RTX 3080 — на 15-25% лучше. Также следует отметить, что на релизе RTX 2080 Ti стоила 999 долларов.