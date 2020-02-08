Nubia Red Magic 5G появился на живом фото

Проверенный инсайдер Мукул Шарма опубликовал первое живое фото Nubia Red Magic 5G. Смартфон должны были представить на MWC 2020, но, как известно, ее отменили.

Появившееся фото демонстрирует интересный дизайн задней панели и тройную камеру устройства. Ожидается, что новинка получит процессор Snadgragon 865, до 16 Гб сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5 и экран с частотой обновления 144 Гц.

Nubia Red Magic 5G будет поддерживать 5G и новый стандарт WiFi 6. Помимо этого, у него будет быстрая 65-ваттная зарядка, которая способна зарядить смартфон до 100% за 40 минут.

Официальную дату анонса Nubia Red Magic 5G производитель еще не сообщил.