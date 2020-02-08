Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб оперативной памяти

Первым смартфоном с 16 Гб оперативной памяти стал Samsung Galaxy S20 Ultra. Следом, один из руководителей бренда Nubia, Ни Фэй устроил опрос в Weibo. Он спросил пользователей нужна ли им версия Red Magic 5G с 16 Гб ОЗУ.

Пользователи отреагировали положительно. Поэтому Nubia решила создать такую модификацию устройтсва. Смартфон оснастят сверхбыстрой оперативной памятью LPDDR5 от Samsung, флеш-память составит 256 Гб.

В качестве доказательства Ни Фэй опубликовал скриншот раздела «Об этом устройстве”. Из изображения видно, что смартфон указан под модельным номером NX659J. Он работает на топовом процессоре Snapdragon 865 с модулем Snapdragon X55 5G, который обеспечивает двухрежимную работу 5G.

До этого стало известно, что новинка от Nubia получит дисплей с частотой обновления 144 Гц.

Nubia Red Magic 5G должны были представить на выставке MWC 2020 в Барселоне. Но мероприятие отменили, а значит анонс смартфона переносится. Когда именно производитель его представит пока не ясно.