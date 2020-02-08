Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб оперативной памяти
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб оперативной памяти

Первым смартфоном с 16 Гб оперативной памяти стал Samsung Galaxy S20 Ultra. Следом, один из руководителей бренда Nubia, Ни Фэй устроил опрос в Weibo. Он спросил пользователей нужна ли им версия Red Magic 5G с 16 Гб ОЗУ.

Пользователи отреагировали положительно. Поэтому Nubia решила создать такую модификацию устройтсва. Смартфон оснастят сверхбыстрой оперативной памятью LPDDR5 от Samsung, флеш-память составит 256 Гб.

В качестве доказательства Ни Фэй опубликовал скриншот раздела «Об этом устройстве”. Из изображения видно, что смартфон указан под модельным номером NX659J. Он работает на топовом процессоре Snapdragon 865 с модулем Snapdragon X55 5G, который обеспечивает двухрежимную работу 5G.

  • Nubia Red Magic 5G
  • Nubia Red Magic 5G

До этого стало известно, что новинка от Nubia получит дисплей с частотой обновления 144 Гц.

  • Nubia Red Magic 5G
  • Nubia Red Magic 5G

Nubia Red Magic 5G должны были представить на выставке MWC 2020 в Барселоне. Но мероприятие отменили, а значит анонс смартфона переносится. Когда именно производитель его представит пока не ясно.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить