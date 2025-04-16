Nubia представила Red Magic 10 Air — «доступный» игровой смартфон в тонком корпусе

В Китае состоялась презентация нового игрового смартфона Red Magic 10 Air от Nubia. Несмотря на утончённый дизайн, смартфон сохранил высокую производительность и игровые возможности, хотя ради компактности пришлось пожертвовать некоторыми узнаваемыми чертами серии.

Характеристики Red Magic 10 Air

Габариты: 164.3×76.6×7.85 мм, 205 грамм

Экран: 6,8 дюймов, AMOLED, 2480×1116, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1600 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12/16 ГБ (LPDDR5X)

ПЗУ: 256/512 ГБ (UFS 4.0)

Камеры: основная — 50 Мп, OmniVision OV50E40, 1/1,55″, OIS; широкоугольная — 50 Мп, OmniVision OV50D, 1/2.88″; фронтальная — 16 Мп, OmniVision OV16E1Q, 1/2.77″

Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

ОС: RedMagic OS 10.0 (Android 15)

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G, GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, две nanoSIM-карты, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3.5 мм

Новинка лишилась фирменной активной системы охлаждения с турбиной, которой оснащались предыдущие модели Red Magic. Вместо неё используется усовершенствованная система теплоотвода с композитной пластиной из жидкого металла второго поколения — такой же компонент есть в Red Magic 10 Pro. Он эффективно справляется с отводом тепла от чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Red Magic 10 Air стал легче и тоньше по сравнению с Pro-версиями: вес 205 граммов при габаритах 164,3×76,6×7,85 мм. Для сравнения, у Red Magic 10 Pro — 229 граммов и 8,99 мм толщины. Однако плата за изящность — немного выступающий блок камер с RGB-подсветкой. Кроме того, частота обновления экрана составляет 120 Гц, тогда как у флагманов серии — 144 Гц.

Объём аккумулятора составляет 6000 мАч, что меньше, чем у Red Magic 10 Pro и 10 Pro+, где батареи на 7050 и 6500 мАч соответственно. Новинка не получила Snapdragon 8 Elite, но Snapdragon 8 Gen 3 всё ещё обеспечивает высокий уровень производительности. В AnTuTu устройство набрало более 2,4 миллиона баллов. Это делает его одним из самых мощных смартфонов на этой платформе.

Red Magic 10 Air ориентирован на геймеров. Он получил сенсорные триггеры, выделенный киберспортивный чип, ИИ-помощника и собственное игровое пространство.

Цены на Red Magic 10 Air

В Китае новинка уже доступная для покупки по следующим ценам:

Red Magic 10 Air (12/256 ГБ) — 3499 юаней (~39 500 рублей)

Red Magic 10 Air (16/512 ГБ, чёрный и белый) — 4199 юаней (~47 400 рублей)

Red Magic 10 Air (16/512 ГБ, оранжевый) — 4399 юаней (~49 600 рублей)