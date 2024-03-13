Новый смартфон vivo V30 5G дебютирует в России

Компания vivo готовится представить в России свой новый смартфон V30 5G. Самое тонкое устройство в истории V-серии поступит в продажу 26 марта 2024 года.

Смартфон vivo V30 5G получил чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, корпус из фотохромного стекла, аккумулятор 5000 мАч и изогнутый 3D-дисплей с частотой 120 Гц.

Одной из фишек устройства стала интеллектуальная Аура подсветка 3.0 для портретных снимков, которая адаптируется под различные условия съемки, обеспечивая оптимальное освещение, что позволяет получить высококачественные фотографии.