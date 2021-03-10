Новый процессор Qualcomm Snapdragon 8cx потягается с Apple M1

Компания Apple в прошлом году перевела некоторые свои компьютеры и ноутбуки на процессоры Apple Silicon, начиная с однокристальной системы Apple M1. И вот теперь компания Qualcomm следует её курсом.

Сообщается, что новая версия SoC Qualcomm Snapdragon 8cx получит более мощные ядра и будет тягаться с M1. Он фигурирует под названием SC8280XP. Как сообщается, в новинке планируется использовать только мощные ядра, но с разными частотами. Это будут четыре ядра Gold+ с частотой 2,7 ГГц и четыре ядра Gold с частотой 2,43 ГГц. Таким образом, энергосберегающих ядер попросту не будет.

Помимо этого, Snapdragon SC8280XP включает в себя интегрированный блок NPU для задач, связанных с искусственным интеллектом. Как сообщается, тестируют новинку на устройстве с дисплеем на 14 дюймов и 32 ГБ оперативной памяти под управлением операционной системы Windows 10.

Дата выхода процессора и готовых ноутбуков на его основе не сообщается.