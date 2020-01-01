Новый Moto G8 появился на рендере

Вот и из стана Motorola произошла утечка, и касается она модели Moto G8, которая вероятнее всего будет представлена на мероприятии MWC 2020. Именно здесь этот бренд представит свои первые устройства в этом году. Сегодня же интернет облетели первые рендеры этого девайса, которые были опубликованы на ресурсе 91mobiles.

Скажем честно, Moto G8 очень похож на прошлогоднюю модель Motorola One Action, которая была представлена летом. Фронтальная камера разрешением 8 МП разместилась в вырезе на дисплее. На задней панели можно видеть основную тройную камеру с модулями на 16, 2 и 8 МП. Также известно, что диагональ дисплея составит 6,39 дюймов, а разрешением HD+.

Работает аппарат на чипсете Snapdragon 665. Что касается памяти, то здесь наличествует 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ. Питается девайс от аккумулятора, емкостью 4 000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки 10 Вт. Аппарат выйдет на рынок с уже предустановленной Android 10. Цветовых версии будет всего две – голубая и белая. Стоимость устройства пока не разглашается.