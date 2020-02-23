Новый MacBook Air получил клавиатуру «ножницы»

Вчера Apple представила обновлённый MacBook Air. Внешний вид остался практически без изменений, но начинка поменялась в лучшую сторону.

Ноутбук получил 4‑ядерный процессор Intel Core i7 с тактовой частотой 1,2 ГГц (ускорение Turbo Boost до 3,8 ГГц), 16 ГБ оперативной памяти и SSD‑накопи­тель до 2 ТБ.

Очень часто предыдущее поколение MacBook Pro и MacBook Air ругали из-за отвратительного механизма клавиатуры «бабочка», но Apple прислушалась к многочисленным жалобам.

Обновленный MacBook Air оснастили новой клавиатурой Magic Keyboard с механизмом «ножницы» с ходом клавиш 1 мм. Аналогичная имеется в последнем MacBook Pro на 16 дюймов. Поэтому данное решение позволит вернуть лояльность к новой линейке MacBook.

Цена обновлённого MacBook Air начинается от 119 тысяч рублей.