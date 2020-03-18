Apple выпустила новые iPad Pro и MacBook Air

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air. Планшет получил процессор A12Z Bionic и 8-ядерный графический процессор. Сзади разместилась основная двойная камера с 12 МП для широкоугольной съёмки и сверхширокоугольная на 10 Мп со сканером LIDAR, которая позволяет измерить расстояние до объекта и обратно. Именно с её помощью можно получить реалистичность при использование дополненной реальности.

Время автономной работы осталось на прежнем уровне – 10 часов. Новинка представлена в двух вариантах на 11 и 12,9-дюймов. Младшая модель обойдётся в 799 долларов, а старшая в 949 долларов. Стоимость в России начинается от 69 тысяч рублей.

Также для iPad Pro была представлена обновлённая клавиатура Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Она будет доступна для покупки в мае по цене 26 990 рублей.

Кроме того, обновился 13-дюймовый MacBook Air. Внешний вид остался без изменений, поменялась только начинка. Ноутбук оснастили 4-ядерным процессором Intel Core i7 и SSD на 2 ТБ. По заявлению компании новый MacBook Air получился настолько мощным, что позволяет играть в игры.

Стоимость обновлённого MacBook Air составляет 999 долларов в США или 119 990 рублей для российского рынка.