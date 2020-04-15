Представлен новый iPhone SE

Apple представила долгожданный новый iPhone SE, буквально через четыре года после выхода оригинальной модели.

Дизайн iPhone SE 2020 очень похож на iPhone 8. Он оснащается 4,7-дюймовый дисплеем без технологии 3D Touch, но с адаптивным экраном True Tone. Также на месте остался сканер отпечатков пальцев Touch ID. Поддерживается eSIM.

Задняя сторона корпуса покрыта стеклом для поддержки беспроводной зарядки. Смартфон не боится воды и пыли, благодаря стандарту IP67.

Производительность iPhone SE 2020 осталась на высоком уровне. Новинка оснащается процессором Apple A13, который используется в iPhone 11 и 11 Pro.



iPhone SE имеет одну камеру на 12 Мп с диафрагмой f/ 1.8, поддержкой портретного режима и записью видео 4K 60 FPS. Фронтальная камера имеет более скромное разрешение на 7 Мп.

Кроме того, смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, но для этого потребуется дополнительный блок питания на 18 Вт и кабель Lightning/USB-C.

Продаваться новинка будет в трёх цветах: чёрном, белом и красном.

Стоимость

iPhone SE 64 ГБ – 39 990 рублей;

iPhone SE 128 ГБ – 44 990 рублей;

iPhone SE 256 ГБ – 53 990 рублей.

Оформить предзаказ на iPhone SE можно с 23 апреля, а продажи начинаются 24 апреля.