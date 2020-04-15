Представлен новый iPhone SE
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Новости

Представлен новый iPhone SE

Apple представила долгожданный новый iPhone SE, буквально через четыре года после выхода оригинальной модели.

Дизайн iPhone SE 2020 очень похож на iPhone 8. Он оснащается 4,7-дюймовый дисплеем без технологии 3D Touch, но с адаптивным экраном True Tone. Также на месте остался сканер отпечатков пальцев Touch ID. Поддерживается eSIM.

Iphone Se 2020

Задняя сторона корпуса покрыта стеклом для поддержки беспроводной зарядки. Смартфон не боится воды и пыли, благодаря стандарту IP67.

Производительность iPhone SE 2020 осталась на высоком уровне. Новинка оснащается процессором Apple A13, который используется в iPhone 11 и 11 Pro.

Snimok Ekrana 2020 04 15 V 18.39.45


iPhone SE имеет одну камеру на 12 Мп с диафрагмой f/ 1.8, поддержкой портретного режима и записью видео 4K 60 FPS. Фронтальная камера имеет более скромное разрешение на 7 Мп.

Кроме того, смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, но для этого потребуется дополнительный блок питания на 18 Вт и кабель Lightning/USB-C.

Продаваться новинка будет в трёх цветах: чёрном, белом и красном.

Стоимость

  • iPhone SE 64 ГБ – 39 990 рублей;
  • iPhone SE 128 ГБ – 44 990 рублей;
  • iPhone SE 256 ГБ – 53 990 рублей.

Оформить предзаказ на iPhone SE можно с 23 апреля, а продажи начинаются 24 апреля.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.
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