Новый апдейт для Windows 11 разогнал SSD, но сломал антивирус

В прошлом месяце многие пользователи Windows 11 жаловались на замедление скорости работы SSD-диска. Похоже Microsoft отреагировала на замечания и выпустила патч с исправлением этой неисправности, но вместе с этим, обновление сломало другую важную функцию.

Пользователи на профильных форумах сообщают, что обновление (KB5029263) для Windows 11 исправило проблемы с работой SSD-накопителя, хотя в описании патча об этом не говорилось. Кроме этого, некоторые участники форума столкнулись с новой проблемой, по их словам, упомянутое выше обновление попросту не устанавливается, а у некоторых и вовсе компьютер начинает зависать при инсталляции апдейта. Те, кому всё же удалось установить патч, сообщают, что у них перестал работать антивирус Microsoft Defender.

Представители компании Microsoft уже отреагировали на жалобы пользователей и пообещали восстановить работу антивируса в одном из ближайших обновлений Windows 11.