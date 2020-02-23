Новые CPU AMD Ryzen и видеокарты RDNA 2 ожидаются в октябре

До последнего момента дата выхода на рынок настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 и видеокарт Big Navi (RDNA 2) было покрыто тайной. Предполагалось, что это произойдёт «раньше выхода некстген-консолей» и «когда-нибудь в октябре-ноябре». Теперь же ресурс Wcctech уточнил сроки появления новинок в розничной продаже.

По его данным со ссылкой на китайские СМИ и профильные ресурсы, новые процессоры появятся на рынке в начале четвёртого квартала. А это — октябрь. Анонсируют же их, ожидаемо, раньше. Возможно даже на Computex 2020 в конце сентября. Ведь AMD не привыкать начинать продажи сразу после презентации.

Помимо выхода «красных» решений в этот период ожидается выход процессоров Intel Rocket Lake одиннадцатого поколения, а также видеокарты линейки NVIDIA Ampere. Всё это обеспечит весьма активное рыночное противостояние и повысит конкуренцию. А это может вылиться в снижение цен на продукцию.

Отметим, что новым «красным» решениям приписывают увеличение производительности от 15 до 50 процентов в зависимости от задачи. И это, не считая повышения частот и возможного увеличения числа ядер. В общем, можно предположить, что осенние месяцы будут очень горячими.